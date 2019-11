Cum vorbește angajata unei creșe cu un copil: Stai pe oliță că îți întorc capul la spate Potrivit mamei, fetița a fost inchisa in baie și a fost agresata, iar pe inregistrare se aude cum angajata ii spune copilei „Stai pe olița ca iți intorc capul la spate", scrie Mediafax. Inregistrarile de la creșa din Piatra Neamț au fost facute in luna octombrie. Mama unei fetițe care are puțin peste doi ani a montat un dispozitiv de inregistrare in ghiozdanul copilei, dupa ce aceasta a refuzat sa mai mearga la creșa. „Am pus un dispozitiv de inregistrat in ghiozdanelul fetiței, in urma comportamentului ei. Avea o luna și jumatate de cand mergea la creșa și la propriu o bagam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- E scandal uriaș la creșa Precista din Piatra Neamț, dupa ce o fetița de doi ani și trei luni ar fi fost batuta și amenințata aproape doua luni de o ingrijitoare. O inregistrare audio in care copila ar fi fost maltratata a fost publicata de familie. Atat Poliția, cat și Protecția Copilului au demarat…

- Inregistrarea audio facuta de familia copilei a fost publicata pe Youtube, fiind redistribuita de sute de persoane si apoi preluata de presa. Politia si Protectia Copilului s-au sesizat si au declansat anchete cu privire la caz.

