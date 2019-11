Cum vor vota românii din străinătate în turul doi al alegerilor prezidențiale Potrivit legii, turul 2 de scrutin de alegeri prezidențiale 2019 din 24 noiembrie are loc in aceleași secții de votare și circumscripții electorale și pe baza acelorași liste de alegatori de la primul tur. Care va fi orarul de funcționare a secțiilor de votare din strainatate? Secțiile de votare din strainatate vor fi deschise timp de 3 zile pentru fiecare tur al alegerilor, dupa cum urmeaza: -► Vineri 22 noiembrie 2019, intre orele 12-21* -► Sambata 23 noiembrie 2019, intre orele 7-21* -► Duminica 24 noiembrie 2019, intre orele 7-21* *cu posibilitatea de prelungire pana la ora 23:59 pentru alegatorii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

