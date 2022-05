Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, s a intalnit miercuri cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cei doi demnitari discutand despre provocarile pachetului Fit for 55 si ambitiile climatice, in contextul noii strategii forestiere europene, precum si despre tintele…

- Romania este in topul vanzarilor de mașini electrice la nivel european. In primul trimestru al acestui an s-au vandut peste 2.000 de vehicule, ceea ce reprezinta un avans de 400% fața de aceeași perioada a anului trecut, conform Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. Creșterea la nivelul…

- Bugetul programului "Rabla Plus" alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri ce a demarat vineri, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe pagina oficiala de Facebook. "Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat marti ca nu impartaseste parerile referitoare la eliminarea ingrasamintelor chimice din agricultura, intrucat s-ar reduce foarte mult productivitatea, precizand ca sustine agricultura de precizie in vederea cresterii eficientei in…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a afirmat marti ca Romania are foarte multi cetateni turisti sau neturisti, iresponsabili, care nu tin cont de regulile bunului simt, dar nici de lege, abandonand deseuri peste tot.Lansam astazi inca o campanie prin care ne propunem sa transformam…

- Extinderea schemei europene de comercializare a emisiilor de carbon la transportul rutier si cladiri (ETS) poate amplifica inegalitatile si saracia energetica, cu diferite efecte intre si in interiorul statelor membre, inclusiv din cauza incertitudinilor legate de pretul viitor al carbonului si eventualelor…

- Romania va trebui sa reporneasca, in regim de forta majora si cu caracter temporar, si centralele termice pe baza de carbune, aceasta solutie tintind dobandirea independentei intr-un termen cat mai scurt, considera ministrul Mediului, Tanczos Barna, relateaza Agerpres. Acesta a amintit miercuri, intr-o…

- Autoritatile publice si operatorii economici vor avea obligatia sa puna in aplicare metodele de evaluare a efectelor daunatoare ale zgomotului ambiental, prevede proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 121/2019 referitoare la evaluarea si gestionarea zgomotului, adoptat astazi…