- Selectionerul echipei Turciei, germanul Stefan Kuntz, a cerut comunitatii fotbalului sa ajute cu donatii victimele devastatorului cutremur care a lovit Turcia si Siria, transmite DPA, potrivit Agerpres.''Multi prieteni m-au intrebat cum pot sa ajute. Noi, la Federatia turca de fotbal (TFF), am inceput…

- Victimele cutremurului din Turcia au nevoie disperata de sange. La Cluj Centrul de Transfuzie Sanguina face un apel la donare. Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria a depașit 15.000 de morți, iar șansele de a gasi supraviețuitori se impuțineaza in condițiile iernii tot mai friguroase din regiune.…

- Papa Francisc s-a rugat miercuri pentru miile de victime din Siria si Turcia, in urma cutremurelor care au devastat cele doua țari. Cel mai nou bilanț indica peste 11.000 de morți și zeci de mii de raniți. Suveranul pontif a facut apel la intreaga comunitate internaționala sa sprijine eforturile de…

- "Ministerul Sanatatii din Romania este solidar cu victimele cutremurului catastrofal care a provocat mii de decese si raniti in Turcia si in Siria si ofera sprijin autoritatilor turce. (...). ”Ministerul Sanatatii, impreuna cu Universitatile de Medicina si Farmacie mobilizeaza profesionistii din sanatate…

- Un cutremur extrem de puternic a ucis peste 2.300 de persoane si a ranit alte cateva mii, luni, in Turcia, Siria, Liban, potrivit celui mai recent bilant, transmite NEWS.RO. Blocuri inregi de locuinte s-au prabusit, iar distrugerile in orasele siriene deja devastate de ani de razboi sunt imense.…

- In continuarea informațiilor referitoare la seismul care a avut loc in data de 6 februarie in sud-estul Turciei la granița cu Siria, MAEIE prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Ankara s-a autosesizat și a facut demersuri pe linga autoritațile locale cu privire la verificarea apartenenței…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova s-a autosesizat și a facut demersuri pe langa autoritațile locale cu privire la verificarea apartenenței la cetațenia țarii noastre a victimelor cutremurului. Din verificarile efectuate pana la momentul actual, printre victime…