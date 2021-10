Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de doua saptamani trebuie recuperata intr-un fel. Așa ca ministrul Sorin Cimpeanu a acceptat propunerea elevilor de a taia o saptamana din vacanța de iarna pentru a putea fi recuperata materia. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit, marți, la Aleph News, despre modul in care se va modifica…

- Fostul ministru in cabinetul Orban și Cițu, actual ministru interimar al Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, a prezentat situația incerta in ceea ce privește vacanța pe care elevii o primesc cu scopul limitarii raspandirii COVID-19 in școli. Se pare ca vacanța deja prelungita s-ar putea extinde. Elevii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat joi dimineata, intr-o interventie la B1 TV, ca achizitia celor 70 de milioane de teste de saliva pentru scoli se va realiza in urmatoarele doua saptamani, cand toti elevii vor intra in vacanta, transmite Hotnews."In cele doua saptamani am fost asigurați…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Ministrul afirma, de asemenea, ca revenirea la ore in format fizic depinde de situatia epidemiologica din luna noiembrie.…

- Vacanta pentru prescolari si elevii din clasele primare programata de luni, 25 octombrie, pana pe 31 octombrie ar putea fi extinsa si pentru elevii din celelalte clase, de gimnaziu si liceu. Este una dintre variantele luate in calcul de guvern, ca masura in contextul recordurilor de imbolnaviri cu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu exclude ca saptamana de vacanța in care intra toți elevii sa fie prelungita din cauza exploziei infecțiilor de coronavirus. „Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu ințelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda și alte activitați,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca noul an scolar va incepe de la premisa ca este imperios necesara mentinerea scolilor deschise, cu invatamant in format fizic cat de mult posibil. „Cat sunt eu ministru, voi face tot ce depinde de mine ca elevii sa faca scoala fizic in cele mai bune…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca vineri va avea loc o intalnire la Guvern pe tema masurilor pentru inceperea noului an școlar pe 13 septembrie, iar o ipoteza luata in calcul este aceea ca elevii vaccinați sa poata continua sa mearga fizic... The post Cimpeanu: Ipoteza – la apariția…