- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Ministrul afirma, de asemenea, ca revenirea la ore in format fizic depinde de situatia epidemiologica din luna noiembrie.

- Toții elevii din ciclul primar și gimazial, precum și cei de liceu vor intra in vacanța pentru doua saptamani , incepand de luni, 25 octombrie, a anunțat miercuri președintele Klaus Iohannis, la finalul unei ședințe ținute la Palatul Cotroceni cu responsabili in gestionarea pandemiei de COVID-19. Prezent…

- Noul an școlar mai ca bate la ușa, așadar a mai ramas doar o saptamana in care elevii din Romania se mai pot bucura de vacanța. Așa cum a anunțat și președintele țarii, Klaus Iohannis, pe data de 13 septembrie se vor intoarce toți elevii in banci. Cu o saptamana inainte de reinceperea școlilor, ministrul…