- Romanii vulnerabili vor primi 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie si vouchere sociale pe intregul an 2023, potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. In 2023, romanii saraci vor primi din fonduri europene sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare…

- „S-a discutat despre viitorul program privind ajutoarele pentru energie. Pot confirma faptul ca pe zona de ajutoare la alimente va exista o ordonanța de urgența care va prelungi programul celor 50 de euro alocați bilunar și pentru anul 2023. La fel, suma alocata pentru luna ianuarie va fi alocata in…