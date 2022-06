Stiri pe aceeasi tema

- ”Impunerea unei taxe de 40% pe retrageri in domeniul jocurilor de noroc va avea ca efect direct, in segmentul gamblingului online, reducerea numarului de jucatori de pe site-urile licentiate in Romania si migrarea lor catre zona site-urilor ilegale, nelicentiate in Romania. Astfel, pierderile vor fi…

- Impunerea unei taxe de 40% pe retrageri in domeniul jocurilor de noroc va avea ca efect direct, in segmentul gamblingului online, prin reducerea numarului de jucatori de pe site-urile licențiate in Romania și migrarea lor catre o zona site-urilor ilegale, nelicențiate in Romania, arata Asociația Organizatorilor…

- Impunerea unei taxe de 40% pe retrageri in domeniul jocurilor de noroc va avea ca efect direct, in segmentul gamblingului online, reducerea numarului de jucatori de pe site-urile licențiate in Romania și migrarea lor catre o zona site-urilor ilegale, nelicențiate in Romania. Astfel, pierderile vor fi…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a prezentat liberalilor reuniti in sedinta BPN discutiile din interiorul coalitiei privind modificarea Codului Fiscal, potrivit unor surse, mai multe masuri fiind agreate de principiu, precum marirea accizelor la alcool si tutun, TVA de 19% pentru bauturile cu zahar…

- In ședințe paralele PSD și PNL au discutat viitoarele modificari la Codul Fiscal. Astfel TVA urmeaza sa creasca la o serie de produse și servicii, in domeniul HORECA. Iar taxe mai mari se vor regasi și pe dividende, tutun și alcool. Cea mai mare modificare vizeaza insa jocurile de noroc, unde impozitul…

- Asociatia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanta considera ca o eventuala crestere a impozitului pe castigurile obtinute din jocurile de noroc, de la 1 la 40%, trebuie facuta dupa o analiza si o consultare prealabila.

- Catalin Francu, cunoscut inginer de software si unul dintre fondatorii platformei DEX online, a dat Ministerul Educatiei in judecata si a facut si o plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Motivul: copilul lui nu este acceptat in clasa pregatitoare pentru ca implineste 6 ani…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca se va modifica Codul Fiscal, iar noile masuri vor fi anunțate cel tarziu la 1 iunie pentru ca Legea bugetului pentru anul 2023 sa se construiasca pe baza noilor modificari. ”Ar trebui sa prezentam noile masuri la 1 iunie. Codul Fiscal trebuie adoptat…