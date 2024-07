Cum vor primi pensionarii deciziile de recalculare a pensiilor

Stiri pe aceeasi tema

- In Prahova, exista inregistrati oficial aproape 190.000 de pensionari in sistemul de asigurari sociale de stat si 2983 de pensionari agricultori Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a facut publice precizari privind mult așteptatele decizii de recalculare a pensiilor in in baza Legii nr. 360/2023.…

- Anunțul Casei Naționale de Pensii: Cand vor fi transmise deciziile de recalculare a pensiilor Casa Naționala de Pensii a avansat un nou termen, foarte aproape de luna septembrie, cand ar trebui sa intre primele pensii majorate. Deciziile de recalculare a pensiilor vor fi transmise tuturor pensionarilor…

- Casa Naționala de Pensii a facut clarificari in urma discuțiilor din spațiul public privind scaderea pensiilor, subliniind ca pana in prezent nu a fost emisa nicio decizie de recalculare a pensiilor conform Legii 360/2023. Deciziile de recalculare in baza acestei legi vor fi trimise de casele teritoriale…

- Deciziile de recalculare a pensiilor in baza Legii nr. 360/2023 vor fi transmise tuturor pensionarilor prin Posta Romana, in intervalul 15 - 31 august 2024, a anuntat, miercuri, Casa Nationala de Pensii Publice.

- Casa Nationala de Pensii vine miercuri cu precizari in urma discutiilor din spatiul publici privind scaderea pensiilor, precizand ca pana in acest moment nu exista nicio decizie de recalculare a pensiilor transmisa in baza Legii 360/2023, iar deciziile de recalculare in baza Legii acestei legi vor fi…

- Casa Naționala de Pensii a distribuit deciziile in teritoriu, iar Casele de Pensii din toata țara vor incepe sa trimita deciziile de recalculare dupa data de 10 iulie. Deciziile vor fi trimise prin Poșta Romana, iar pensionarii vor fi nevoiți sa confirme primirea. Daca nu vor fi gasiți acasa, deciziile…

- Ministerul Muncii face anunțul așteptat de toți pensionarii: Banii au fost virati integral catre Posta RomanaMinisterul Muncii anunta, luni, ca banii pentru plata pensiilor au fost virati integral catre Posta Romana. S-au facut trei transe de plati, inca de saptamana trecuta, scrie news.ro.”Sumele…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2024, de 11.471 persoane, in crestere cu 184 de persoane comparativ cu luna anterioara, cei mai multi (5.621) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala…