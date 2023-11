Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Reunite sub titulatura “Tot ce trebuie sa știți despre acordarea ajutoarelor pentru incalzire iarna 2023-2024 și a suplimentului de energie”, pe site-ul Primariei Orașului Baicoi (https://www.primariabaicoi.ro/despre-oras/stiri/143-tot-ce-trebuie-sa-stiti-despre-acordarea-ajutoarelor-pentru-incalzire-iarna-2023-2024-si-a-suplimentului-d)…

- Eurostat a aratat recent ca prețurile la energie electrica și gaze naturale consumate in gospodariile din Romania sunt printre cele mai mari din UE. Romania se afla in top 3 cele mai mari prețuri la energie electrica și pe locul 2 la scumpirea gazelor naturale. Potrivit informațiilor HotNews.ro, Eurostat…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a venit cu anumite precizari in privința persoanelor, care, in perioada electorala au fost degrevate de atribuții la locul de munca și care au nelamuriri despre faptul, daca vor primi sau nu salariu. In perioada organizarii și desfașurarii alegerilor, persoanele…

- Toamna neobișnuit de calda vine cu taxe mai mari in domeniul petrolului și al gazelor. Dar și cu prețuri pe burse chiar și de patru ori mai mici fața de octombrie anul trecut, la gaze naturale și energie electrica.

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale va transmite, cu titlu gratuit, locuințele din blocul locativ situat in municipiul Chișinau, pe strada Alba Iulia, participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil. Un proiect in acest sens a fost aprobat de cabinetul de miniștri și urmeaza a…

- In acest an, autoritațile nu vor distribui lemne gospodariilor. In schimb, cetațenii vor beneficia de compensații monetare, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, in cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV , transmite Știri.md. „Vom compensa monetar gospodariile care nu se incalzesc…

- Ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA) a fost integrat in Programul guvernamental „Ajutor la contor”, care se axeaza pe oferirea de compensații pentru costurile energetice. Astfel, anul acesta va fi pus in aplicare un mecanism unificat de compensare, care va include compensații aplicate direct…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) In condițiile in care Romania a devenit exportator net de energie electrica, și din punct de vedere al banilor balanța energetica ne este favorabila, cu un plus de 123 de milioane de euro la cinci luni. Totuși, prețul pe MWh importat a fost cu aproape jumatate mai mare decat…