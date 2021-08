Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali au actionat si in ultimele zile pentru depistarea și luarea masurilor legale, conform atribuțiilor, in cazul persoanelor care apeleaza la mila publicului și a oamenilor strazii... The post Peste 350 de cersetori, ridicati de pe strazile Timisoarei. Politistii locali au impartit si…

- Amenzile date in iunie celor care arunca deșeuri pe strazi sau terenuri virane se ridica la aproape 30.000 lei. Poliția Locala anunța ca pe langa camerele de supraveghere instalate in oraș mai sunt și timișoreni care surprind asemenea fapte nesimțite, le filmeaza și trimit imaginile instituției. „Ca…

- Soferul unei basculante a fost surprins in timp ce descarca deseuri provenite din constructii pe un teren de la marginea Bucurestiului. Barbatul a fost amendat cu 30.000 de lei, iar mașina i-a fost confiscata, anunța Politia Locala a Municipiului Bucuresti. Soferul basculantei de 12 tone a fost surprins…

- Pentru ca se dorește o imbunatațire a relației dintre Poliția Locala și timisoreni, astazi, la sediul instituției, s-a organizat o intalnire intre conducerea Direcției și reprezentanții cartierelor Timișoarei. Seful Politiei Locale, Dumitru Domașnean, și directorul adjunct, Cristina Scutariu, au subliniat…

- Timișoara duce lipsa serioasa de locuri de parcare. Pe langa faptul ca nu avem suficiente asemenea locuri, unii timișoreni iși parcheaza cu lunile sau chiar cu anii mașinile vechi, defecte, pe care nu le mai folosesc in fața caselor sau a blocurilor. Reclamațiile la Poliția Locala nu inceteaza sa apara.…

- Polițiștii locali baimareni fac zilnic controale la toate obiectivele din oraș unde se executa lucrari de construcție. In municipiu nu poți sa te apuci pur și simplu sa lucrezi fara sa ai o serie de acte, printre care și autorizația de construcție, document care nu se obține tocmai ușor. Mulți prefera…

- Primaria Cugir anunta restructurari de personal si reorganizarea unor compartimente si servicii publice. Initiativa, anuntata in urma cu jumatate de an, presupune eficientizarea administratiei locale, potrivit sursei citate. Din organigrama vor fi eliminate 27 de posturi si doua functii de directori.…