Cum vor petrece botoşănenii trecerea dintre ani Municipalitatea din Botosani va marca trecerea dintre ani printr-un inedit foc de artificii, care va fi lansat de pe cladirea Institutiei prefectului, a anuntat primarul Cosmin Andrei. Potrivit acestuia, focul de artificii va costa 25.000 de lei, suma alocata din bugetul local al municipiului Botosani. El sustine ca administratia locala nu a avut timpul necesar de pregatire a unui spectacol de Revelion, din cauza faptului ca ridicarea restrictiilor a fost anuntata foarte tarziu de autoritatile nationale. ‘Consider ca, chiar daca nu ar fi fost programat nimic, tot ar fi venit cetatenii in fata… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

