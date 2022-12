​Cum vor merge trenurile romanești in 2023. Trenurile din Romania vor circula și anul viitor cu o viteza medie de 45 km/h, chiar daca pe mici porțiuni vor fi mai rapide decat in acest an. Din 2023, revin trenurile Intercity, chiar daca liniile de cale ferata nu sunt prea grozave. Iata cateva informații despre calatoriile cu trenul in 2023 intre diversele orașe ale țarii, potrivit hotnews.ro. Noul Mers al Trenurilor intra in vigoare la 11 decembrie 2022 și este valabil pana la 9 decembrie 2023. Și in 2023 vitezele medii ale trenurilor care merg dintr-o parte in alta a țarii vor fi de sub 55 km/h.…