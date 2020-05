Cum vor merge românii la muncă în Austria, în timpul pandemiei. Primul tren ar putea pleca pe 9 mai Cum vor merge romanii la munca in Austria, in timpul pandemiei. Primul tren ar putea pleca pe 9 mai CFR Calatori a anunțat ca discuta cu operatorul feroviar austriac OBB, pentru introducerea unor trenuri speciale pentru transportul muncitorilor sezonieri pe ruta Romania - Austria, partea austriaca dorind ca prima garnitura sa plece pe 9 mai, cel mai tarziu. "Urmare a cererii Ambasadei Austriei din data de 24.04.2020, prin care s-a solicitat aprobarea unui coridor feroviar pentru transportul muncitorilor sezonieri, inclusiv a celor care desfăşoară activităţi de îngrijire… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

