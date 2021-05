Cum vor merge elevii la școală în următoarea săptămână? RATA de infectare din fiecare localitate din România - LISTA ​Potrivit listei publicate de Ministerul Educației, in Romania mai sunt doar 258 de localitați cu rata de infectare peste 1 la mia de locuitori, deci in scenariul galben. In aceste localitați, doar clasele V-VII și IX-XI invața online, cele terminale mergand la cursuri.Dintre localitațile in scenariul galben, cele mai multe se afla in județele Cluj, Alba, Bihor și Prahova.In restul localitaților, 2.923 la numar, se aplica scenariul verde, rata de infectare fiind sub 1 la mia de locuitori, elevii vor fi prezenți fizic, la școala. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a transmis lista cu rata de infectare in fiecare localitate din Romania din data de 24 mai. Potrivit acesteia, doar 342 localitati au o rata de infectare de peste 1 la mia de locuitori, aferenta scenariului galben.

- Capitala si toate judetele tarii raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2, reiese din datele transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In Bucuresti, rata de infectare este de 0,67 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara,…

- Media naționala a ratei de infectare este de 0, 85 de cazuri la mia de locuitori, mai mica decat in ziua precedenta. Cea mai mare rata se inregistreaza in județul Cluj - 1,26 la mia de locuitori, iar cele mai multe cazuri noi sunt raportate in București - 97. Conform celui mai recent bilanț al Grupului…

- Ministerul Educației a publicat lista cu rata de infectare cu Covid-19 din fiecare localitate din Romania, in baza careia se stabilesc scenariile potrivit carora elevii vor merge marți la școala. Mai sunt 790 de localitați in scenariul al doilea, cu rata de peste 1 la mie, unde elevii din clasa a V-a,…

- Miercuri, 5 mai, elevii revin pe bancile școlii, dupa vacanța. In localitațile unde rata de infectare a scazut sub 1 la mie, toți vor urma cursurile in format fizic, iar unde rata e mai mare, o parte vor face orele online. Singurii pentru care vacanța mai dureaza puțin sunt elevii din clasele terminale…

- Ministerul Educației a publicat lista ratei de infectare cu Covid-19 in toate localitație din Romania, in funcție de care va incepe școala in format fizic miercuri, 5 mai. Amintim ca in localitațile cu rata de infectare peste 1 la mia de locuitori vor merge miercuri la școala, fizic, doar elevii din…

- La raportarea de astazi continuam sa nu mai avem niciun județ in scenariul roșu, care presupune un indice de infectare de peste 3 la mia de locuitori. La fel au stat lucrurile și in cazul Capitalei, care a raportat un indice de 2,86 (ieri) și unul chiar mai scazut, de 2,62 astazi.O alta vestea buna…

- Ministerul Educației a publicat lista cu incidența cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile pentru fiecare localitate din Romania. Pe baza acesteia se stabilește scenariul in care se desfașoara cursurile elevilor.