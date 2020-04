Stiri pe aceeasi tema

- Australia va forța Facebook și Google sa imparta veniturile din publicitate cu firmele locale de media, devenind una dintre primele țari care obliga platformele digitale sa plateasca pentru conținutul pe...

- Sectorul turismului, un sector cheie pentru economia Greciei, risca sa se confrunte cu pierderi catastrofale din cauza pandemiei de Covid-19, a avertizat luni Federatia hotelierilor greci, transmite DPA. Potrivit rezultatelor unui sondaj derulat la inceputul acestei luni, 65% dintre hotelierii…

- Firmele caredistribuie produse alimentare si livreaza bunuri in mediul rural, trag unsemnal de alarma: mai au stocuri doar pentru 30 de zile și cer ajutorul Guvernuluipentru a remedia situația.Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR) a transmis un comunicat prin care cere ajutorul…

- "In aceste zile, Romania, aflata deja intr-o criza politica majora, creata in primul rand de lipsa unui guvern, trebuie sa se pregateasca pentru a face fața unei crize și mai mari, cea cauzata de noul coronavirus. Evident, este important sa privim situația cu calm și luciditate, dar in același…

- Au ieșit la iveala informații incendiare! Șoferii Uber și Bolt au gasit metoda prin care va ard la buzunar. S-a aflat cum pacalesc clienți șoferii care folosesc aplicații de ridesharing.Conform unei anchete demarate de... Citește AICI cum iși PACALESC clienții șoferii Uber și Bolt - Marea INȘELATORIE…

- La combinatul de aluminiu de la Mostar (Bosnia-Hertegovina) este o tacere stranie dupa ce alimentarea cu electricitate a fost oprita in luna iulie a anului trecut, singurii vizitatori a ceea ce a fost o fabrica model din fosta Iugoslavie sunt angajatii care completeaza cererile de somaj, transmite Reuters.…

- Ingradirea prin fiscalitate a dreptului de a incheia „la liber“ contracte part-time a fost eliminata de actualul guvern. De anul acesta, angajatorii care incheie cu angajatii contracte cu timp partial de munca nu mai sunt supraimpozitati. In trecut, fostul guvern introdusese o aberatie fiscala. Persoanele…

- Sarariile din IT au intrat din nou in vizorul premierului. Ludovic Orban se gandeste daca anuleaza scutirea de impozit pe venit pentru cei care lucreaza in domeniu. Patronii firmelor de IT atrag atentia ca acest lucru va duce la un dezechilibru in industrie. Unii ameninta chiar ca ar putea sa isi mute…