Cum vor funcționa școlile în valul 5 al pandemiei de coronavirus Scenariile de funcționare a școlilor vor depinde de rata de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID la nivel județean, a decis joi seara Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, școlile vor funcționa online doar cand rata trece de 75%. CNSU a adoptat in acest sens o hotarare pin care Ministerul Educației și ... The post Cum vor funcționa școlile in valul 5 al pandemiei de coronavirus appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

