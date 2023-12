Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de Craciun se apropie cu pași repezi, iar magazinele vor avea program special. Mare parte din lanțurile mari de magazine și-au anunțat programul pentru perioada Craciunului și a Anului Nou.

- Ne aflam in perioada premergatoare Craciunului, sarbatoare importanta pentru crestini si una din cele mai iubite sarbatori atat de adulti, cat si de copii. Cumparaturile sunt in toi, aspect vizibil cu ochiul liber dupa cat de aglomerat a inceput sa fie orasul de cateva zile bune incoace.In traditiile…

- Sarbatorile de iarna „bat la ușa”. Craciunul e tot mai aproape. La fel și noul an: 2024! Cei care știu deja unde ii vor petrece Craciunul – alaturi de familie și de oamenii dragi, dar inca nu și-au facut planuri pentru noaptea dintre ani sunt anunțați ca in Sectorul 3 tradiția de Revelion continua și…

- Din 18 decembrie, Tribunalul și Judecatoria Arad vor „intra” pe programul sarbatorilor de iarna, instanța revenind la programul normal la jumatatea lunii ianuarie 2024. Registratura,... The post Sarbatorile de iarna schimba programul Tribunalului și Judecatoriei Arad appeared first on Special Arad ·…

- Sarbatorile de iarna bat la ușa, iar mulți romani și-au stabilit deja planurile pentru Craciun și Revelion. Mai ales ca nu sunt puțini cei care au stat, in ultima vreme, cu gandul la mult-așteptata vacanța de iarna, pe care sa o petreaca alaturi de oamenii dragi. Și in care sa mai dea uitarii problemele…

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni, potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare…

- Chef Nicolai Tand și Grig Chiroiu, din ”Trasniții”, și-au investit banii din televiziune in pensiunile lor din Maramureș și din Olanești. Datorita condițiilor foarte bune, turiștii se inghesuie, in fiecare an, sa petreaca aici Sarbatorile de Iarna. Playtech Știri va prezinta ofertele celebrilor patroni,…

- Doar 5 dintre participantii la sondaj au optat pentru muntele din afara tarii noastre Cu aproximativ doua luni inainte sarbatorile de iarna, romanii se pregatesc de vacantele de iarna, fie ca vorbim de Craciun sau Revelion. De altfel, cum multi prefer sa plece, sunt alte persoane care prefera destinatii…