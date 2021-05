Cum vor funcționa brățările electronice pentru monitorizarea infractorilor și de când vor fi folosite Legea monitorizarii electronice a infractorilor arestatii la domiciliu sau aflați sub control judiciar va fi aplicata in 2022 cand legea intra in faza-pilot. Aceștia vor fi obligati sa poarte bratari electronice mobile care le vor monitoriza miscarile prin GPS. Legea a fost ceruta cu insistenta dupa ce, potrivit statisticilor, mii de ordine de protecție continua […] The post Cum vor funcționa brațarile electronice pentru monitorizarea infractorilor și de cand vor fi folosite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

