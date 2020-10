Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care persoanele cu COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare vor putea fi tratate la domiciliu, iar medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare caz tratat, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un comunicat de presa. Prin aceasta…

- O noua ipoteza este verificata de medici, dupa un numar in creștere a cazurilor noi de diabet inregistrate dupa aparenta vindecare de COVID-19 a unor pacienți din SUA și Marea Britanie, relateaza Reuters. Unii experți sunt convinși ca COVID-19 poate declanșa apariția diabetului – chiar și la unii adulți…

- Ministrul justitiei, Catalin Predoiu, declara ca este de acord cu premierul Ludovic Orban in legatura cu reforma Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), sustinand ca, uneori, “jurisprudenta recenta a CCR ii ultra-activeaza competentele”. Predoiu precizeaza pe blogul sau ca aceasta este o opinie politica.…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv. „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul…

- Cazurile asimptomatice de COVID-19 sau formele usoare se vor trata acasa, sub supravegherea medicului de familie, incepand de saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Tataru a mai precizat insa, ca atunci cand simptomele bolii apar sau bolnavii nu se simt bine, ei vor fi…

- Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei, in fiecare localitate, referitoare la domiciliu, sunt cele luate in calcul pentru acel indice cumulat al cazurilor noi in ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, a afirmat, marti seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. “S-a facut evaluarea…

- Parinții vor afla abia pe 10 septembrie in ce scenariu din cele trei se incadreaza școala unde invața copiii lor. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca DSP va face o evaluare pe 7 septembrie, iar școlile vor transmite pe 10 septembrie scenariul ales. „Plecam de la premisa ca anul școlar…

- Medicii de familie din Capitala se plang ca de la inceputul pandemiei de coronavirus, birocrația DSP i-a sufocat. Pacienții confirmați cu COVID, aflați in izolare sau in carantina, apeleaza la ei pentru documente medicale, pe care insa nu le pot elibera. Medicii de familie au trimis un memoriu la DSP…