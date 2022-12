Stiri pe aceeasi tema

- Viaceslav Volodin, președintele Dumei din Rusia a anunțat ca va introduce o lege pentru impozite mai mari la rușii care au parasit țara, așa cum au facut-o un numar mare dupa ce Putin a pornit invazia impotriva Ucrainei și a anunțat mobilizarea parțiala, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat oficial ca Statele Unite vor trimite un pachet suplimentar in valoare de 1,8 miliarde de dolari ca asistenta in Ucraina, care va include sistemul de rachete Patriot, potrivit CNN. ”Va dura ceva timp pentru a finaliza instruirea necesara” pentru a opera sistemul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala creste riscurile de conflict, relateaza Reuters. „Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si…

- Reprezentanti ai opozitiei ruse din cinci consilii regionale au facut apel la presedintele Vladimir Putin cerandu-i sa emita un decret pentru a pune capat mobilizarii militare partiale pe care el a anuntat-o in septembrie pentru a intari forta de invazie a Moscovei in Ucraina, relateaza marti Reuters,…

- UPDATE Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal, din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat,…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite la un poligon rusesc din regiunea Belgorod, cand doi atacatori ucraineni au deschis focul asupra unui grup de voluntari care doreau sa lupte in Ucraina, a anunțat agenția de presa RIA, potrivit Reuters. Ministerul Apararii a comunicat ca…