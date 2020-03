Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara a fost informat de catre autoritatile de frontiera din Republica Serbia ca vor interzice, respectiv ca vor limita tranzitul pentru straini, din cauza pandemiei de coronavirus.Aceasta masura extrema luata de autoritațile din Serbia va afecta…

- Episcopia Romano-Catolica de Iasi a comunicat in cursul zilei de ieri o serie de masuri cu privire la preventia raspandirii coronavirus. Deciziile au fost luate in cadrul Conferintei Episcopilor Catolici din Romania care s-a desfasurat pe 11 martie la sediul Episcopiei Romano-Catolice de Iasi. Aceste…

- Patru romani au coronavirus inSpania, unde in ultimele ore numarul imbolnavirilor a crescutdramatic. Au murit pana acum 84 de persoane și s-au inregistrataproape 3.000 de cazuri confirmate de infectare cu COVID-19.Informația despre conaționalii noștri a fost confirmata de medicii romani de acolo, transmit…

- Declarații de presa ale Secretarului de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat și ale secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, la sediul MAI, cu privire la ultimele informații legate de prezența coronavirusului in Romania. The post IN DIRECT Ultimele masuri luate in Romania…

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a adoptat, miercuri, scenariile de evolutie a infectiei cu coronavirus in Romania si masurile de raspuns necesare. Strategiile au in vedere patru scenarii: de la zero la 25 de imbolnaviri, intre 25 si 100 de cazuri, intre 100 si 2000 de infectari…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…

- Ministerul Sanatatii a stabilit primele masuri care trebuie aplicate in contextul alertei legate de infectia cu noul coronavirus, specialistii in domeniu stabilind trei tipuri de metode pentru prevenirea, limitarea imbolnavirilor si tratarea...

- Ministerul Sanatații a publicat in dezbatere publica un proiect de Ordin de ministru pentru aprobarea metodologiei de implementare a derularii proiectului pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu al pacienților cu tuberculoza din Romania, anunța, marți, instituția.