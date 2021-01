Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 65.000 de elevi risca sa ramana cu mediile neincheiate pe semestrul I. Situația nu va ramane așa, promit autoritațile, care vin și cu o soluție. Sunt de patru ori mai mulți elevi aflați in aceasta situație, fața de cați s-ar fi inregistrat intr-un an obișnuit, in care orele s-ar fi desfașurat…

- Sorin Cimpeanu, Ministrul Educației, a precizat ca elevii vor reveni sambata la școala pentru ore remediale, doar daca profesorul va stabili impreuna cu ei acest lucru. Acesta a declarat la TVR ca elevii vor face orele remediale in plus fața de programul Semestrului al II-lea. “Acțiunile remediale presupun…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a afirmat ca autoritatile asteapta 600.000 de doze de vaccin in luna ianuarie si doresc incheierea primei etape de vaccinare in aceasta luna.

- Ludovic Orban a spus miercuri seara, dupa ce a anunțat in mod oficial ca Florin Cițu este noua propunere de prim-ministru din partea PNL, cum s-a ajuns la aceasta propunere: fiecare lider al partidului a scris pe o foaie de hartie numele dorit. „A fost propunerea președintelui – interesanta –... Articolul…

- Inspectoratul Școlar Județean Sibiu continua sa monitorizeze dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențata, logic, de evoluția situației epidemiologice din județ. Și, din pacate, cifrele sunt de natura sa ingrijoreze. Firește,…