Sportivii romani participanți la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice vor defila sub noua emblema Team Romania, aprobata de Comitetul Internațional Olimpic. Luni, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) a prezentat uniformele create pentru sportivii romani de designerul roman Gyarfas Olah și fabricate in Romania de Pandora Prod.