Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti ca Directia de Sanatate Publica (DSP) are acces la baza de date cu persoanele care intra in tara, le identifica pe cele care nu au completat formularul digital PLF in 24 de ore si emite automat sanctiunea, pe care o trimite prin posta la…

- Certificatul Verde ar putea EXPIRA: Cei care au doar 2 doze nu sunt la fel de bine protejați in fața ultimei variante de Covid. Declarațiile lui Raed Arafat Certificatul Verde ar putea EXPIRA: Cei care au doar 2 doze nu sunt la fel de bine protejați in fața ultimei variante de Covid. Declarațiile lui…

- Persoanele care intra in Romania, incepand de luni, 20 decembrie, nu mai trebuie sa completeze declaratia epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, toate datele regasindu-se in formularul digital de intrare in Romania (PLF), completat online. Formularul digital de intrare…

- Toate persoanele care intra in tara incepand de luni au obligatia de a completa electronic, in termen de 24 de ore, formularul digital de intrare in tara, prin aplicatia plf.gov.ro, nerespectarea acestei obligatii fiind sanctionata cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei.

- Incepand din 20 decembrie 2021, formularul digital de intrare in Romania poate fi completat electronic, accesand site ul https: plf.gov.ro Acesta trebuie completat de toti cetatenii care intra in tara, indiferent de mijlocul de transport si calea de intrare Formularul trebuie sa contina: numele si prenumele,…

- Incepand cu 20 decembrie 2021, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF). Necompletarea documentului se sancționeaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei.

- Premierul Nicolae Ciuca a informat, miercuri, ca in ședința de guvern va fi aprobat formularul digital de intrare in Romania. “Vom aproba formularul de intrare in Romania prin proiectul de OUG. Astfel, incepand cu 20 decembrie cei care vin in Romania trebuie sa completeze formularul digital de intrare…

- Executivul urmeaza sa aprobe Ordonanta de Urgenta privind formularul digital de intrare in Romania, a declarat miercuri prim-ministru Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei de guvern. Conform proiectului de OUG, incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in Romania trebuie sa completeze formularul…