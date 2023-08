Cum vor fi gestionate cazurile de VIOLENȚĂ în școli. Și profesori vor putea fi SANCȚIONAȚI. Procedura pregătită de minister Cum vor fi gestionate cazurile de VIOLENȚA in școli. Și profesori vor putea fi SANCȚIONAȚI. Procedura pregatita de minister O noua procedura de management violenței școlare a fost pregatita de Ministerul Educației, care include pentru prima data și și sancțiuni pentru profesori și directori, in cazul in care nu respecta prevederile din regulament, relateaza alba24.ro. De asemenea, va trebui ca fiecare școala sa aiba mecanism de sesizare anonima, in regulamentul de ordine interioara. Prevederile […] Citește Cum vor fi gestionate cazurile de VIOLENȚA in școli. Și profesori vor putea fi SANCȚIONAȚI.… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

