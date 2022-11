Cum vor fi facturați clienții casnici de către furnizori. Regulamentul ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a publicat un proiect de Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care prevede o perioada de facturare lunara pentru clienti casnici si pentru cei preluati de catre furnizorul de ultima instanta. Conform noului Regulament, in cazul in care furnizorul emite factura pentru o perioada de facturare […] The post Cum vor fi facturați clienții casnici de catre furnizori. Regulamentul ANRE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie propune ca perioada de facturare a energiei electrice pentru clientii casnici sa fie lunara. Prevederea se afla intr-un proiect de regulament publicat astazi de ANRE. Documentul mai stabileste, intre altele, formula de calcul al pretului de furnizare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a publicat un proiect de Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali care prevede o perioada de facturare lunara pentru clienti casnici si pentru cei preluati de catre furnizorul de ultima instanta, relateaza

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie si transmisa spre decontare in conformitate cu OUG 27/2022 a depasit 6,2 miliarde lei. Potrivit ANRE, un numar de 83 de companii au depus 729 de solicitari, din care au fost aprobate 177 pentru clientii casnici si 277 pentru…

- Activitatea unui operator economic din judetul Giurgiu a fost suspendata pentru sase luni de catre comisarii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce in magazinul respectiv au fost descoperite mezeluri mucegaite, dar si alimente depozitate pe jos. Un control facut…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, vineri, descoperirea unor importante cantitati de deseuri din UE, care sunt vandute ca produse second hand in Romania. „Unii confunda tara noastra cu lada de gunoi a Europei”, spune președintele ANPC, Horia Constantinescu. ANPC…

- Guvernul va veni pana la finalul lunii noiembrie cu o noua ordonanța de urgența in ceea ce privește energia. Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției vor sa vina cu o noua ordonanța in urmatoarea ședința care presupune o semi-reglementare pe piața energiei. Asta inseamna ca nu va fi o reglementare…

- Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de miercuri, avand in vedere numarul mare de petitii depuse privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in sprijinul viitorilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat decontarea sumei de 5,2 miliarde de lei catre furnizorii de energie, in cadrul schemei de plafonare si compensare a facturilor. In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2021, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, ANRE a aprobat…