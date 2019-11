Cum vor fi distribuiţi pacienţii de la „Socola” aflaţi în pavilionul câştigat de familia Winkler In raspunsul dat de MS, se precizeaza ca redistribuirea paturilor se va face in cladiri deja existente, dar si in sectiile exterioare ale unitatii medicale. Astfel, este vorba despre 25 de paturi pentru bolnavi cronici si de 24 de salariati. „Redistribuirea paturilor se va face astfel: 15 paturi intr-o cladire existenta in care in prezent functioneaza un numar de 15 paturi de acuti. Aceasta cladire indeplineste toate conditiile privind circuitele f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova n-a avut nicio emotie in fata lui Dinamo, la Severin, si a castigat cu 4-1, dupa o dubla a lui Andrei Ivan si reusitele lui Ivanov si Mihaila. De partea cealalta, a inscris Dan Nistor. Craiova urca pe locul 3, cu 27 de puncte, in timp ce Dinamo ocupa pozitia a 9-a, cu 20 de…

- Un popor crește și se dezvolta daca sistemul de invațamant și cel de sanatate funcționeaza in parametrii de performanța. Crizele, oricare ar fi ele, sistemice, politice sau sociale, lasa in spate urme adanci, adevarate cicatrici care se vindeca greu. Sanatatea in Romania este un domeniu greu. Este un…

- Tasha Frampton, acum in varsta de 36 de ani, n-a dat doi bani pe silueta ei pana cand un doctor i-a spus ca este prea grasa pentru a face un copil. „Am inceput sa pun pe mine dupa ce m-am maritat. Nu țineam cont ce mananc”, a spus Tasha, care, cand s-a apropiat de 30 de ani cantarea deja 120 de kilograme,…

- Disparitia unei eleve de clasa a VIII-a a declansat o adevarata isterie in judetul Bacau, iar familia minorei incearca sa dea de urma ei cu ajutorul unor mesaje emotionante, postate pe Internet.

- O cladire din Spitalul de Psihiatrie de la Socola, Iași, va fi evacuata, dupa ce negocierile cu actualii proprietari au negociat. Pavilionul a fost caștigat in 2016 de urmașii familiei boierești Winkler, care au lasat pana acum spitalul sa foloseasca spațiul. Insa, acum bolnavii și medicii urmeaza sa…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a propus initial Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit in domeniul public al statului si in administrarea unei institutii publice de interes nationala acestei proprietati. Fiscul a fost initial interesat,…

- "Pentru noi este foarte important sa gasim organe pentru pacientii care au nevoie de un transplant. Mai avem un acord de colaborare si cu Ungaria. Implementarea acestui acord semnat astazi necesita unii pasi care trebuie pregatiti minutios. Romania are o capacitate mai mare in ceea ce priveste…

- Ministra a fost surprinsa sa afle ca mulți dintre ei sunt abandonați de familii și și-a propus sa schimbe legislația, pentru a le veni in ajutor. La secția Nifon, considerata „de lux” inca de pe vremea comuniștilor, nu a mai ajuns. Dupa ce a „tunat și fulgerat”, in urma tragediei de la Spitalul de…