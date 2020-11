Cum vor fi cheltuite cele 30 de miliarde de euro alocate de UE pentru redresarea economica. Planul, prezentat joi de Guvern

Planul National de Redresare si Rezilienta, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, va fi prezentat, joi seara, intr-un eveniment la care participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului. Planul prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate, fiind structurat pe 12 domenii prioritare. Documentul va fi supus dezbaterii publice in perioada urmatoare si trebuie aprobat de Comisia Europeana.



"Ministerul Fondurilor Europene a finalizat propunerea de proiect a Planului National de Redresare si Rezilienta pe care il lanseaza in consultare…