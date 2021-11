Cum vor fi cheltui cei 34,5 milioane euro oferite de Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile privind cooperarea pentru dezvoltare intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania au avut loc in format online la Chisinau, Berlin si Bonn pe 25 noiembrie 2021. Delegatia Republicii Moldova a fost condusa de Andrei Spinu, Viceprim-ministru, ministru al Infrastructurii…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, susține o conferința de presa cu privire la contractul semnat pentru construcție unei linii electrice aeriene 400 kV pe direcția VulcaneștI - Chișinau.

- Republica Moldova și Gazprom au ajuns la un acord comun, privind formula de preț, auditarea datoriei formate în cadrul companiei Moldovagaz și necesitatea unor negocieri ulterioare pentru a stabili un calendar de achitare. În urma negocierilor de la Sankt Petersburg, contractul dintre…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a anunțat ca a discutat cu ministrul Energiei de la Varșovia, Piotr Naimski, despre un parteneriat pe termen lung in furnizarea gazelor naturale din Polonia. In urma vizitei de lucru efectuata in Polonia, in perioada 18-19 octombrie,…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a negat ca va candida din partea PAS la primaria Chișinau. „Nu am aceste planuri la moment”, a precizat Spinu in platoul emisiunii „In Profunzile” de la ProTV. „Nu am aceste planuri la moment. Nu sunt candidatul PAS la primaria Chișinau.…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, a avut o discuție cu ieri cu președintele Consiliului de Administrație al Gazprom, Alexei Miller la subiectul livrarii gazului in Moldova. Despre asta a anunțat aseara la Secretele Puterii de la Jurnal TV . Ministrul a menționat ca i-a propus și o intrevedere…

- Guvernul promite ca majorarea pretului la gazele naturale pe piata internationala nu va afecta imediat tarifele interne din Republica Moldova. Ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, sustine ca in tara noastra este aplicat un mecanism de stabilire a preturilor la gazele naturale…