- Din 2023, toate impozitele pe proprietate vor creste. Astazi, senatorii din comisia de buget vor lua decizia finala. Antena 3 CNN a obtinut, in exclusivitate, noua formula de calcul pentru aceste impozite.

- Majorarea impozitelor pe locuințe se amana cu un an. Noul mod de calcul al impozitului pe cladiri trebuia aplicat de la 1 ianuarie 2023. Explicatia este aceea ca in 2024 vor fi alegeri locale, partidele nu vor sa sperie electoratul, asa ca au decis sa pastreze taxele in forma actuala pana in 2025. Majorarea…

- In 2022, Codul Fiscal din Romania a suferit mai multe schimbari importante. Nu toate au intrat in vigoare in același timp, insa, iar unele se pare ca vor intarzia și mai mult. Nu de alta, dar autoritațile romane se mai și razgandesc. Aplicarea noului mecanism de calcul al impozitelor și taxelor locale…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca noul mecanism de calcul al impozitelor si taxelor locale ar putea fi prorogat, in functie de decizia care va fi luata in coalitie, mentionand ca primarii au ridicat problema ca nu exista timpul necesar pentru corelarea normelor de

- Noul mecanism de calcul al impozitelor și taxelor locale ar putea fi amanat. Primarii din Romania i-au spus premierului Nicolae Ciuca ca nu exista suficient timp pentru corelarea normelor de aplicare a noilor prevederi din Codul fiscal.

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD: “Prin majorarea cu 10 miliarde de lei a plafonului garanțiilor de stat pentru Programul IMM Invest, numarul beneficiarilor depașește 24.000” august 24, 2022 10:15 “Se majoreaza cu inca 10 miliarde de lei garanțiile pentru schema de ajutor de stat pentru programul…

- Noile modificari ale valorilor taxelor și impozitelor locale impuse prin schimbarile aduse Codului Fiscal vor avea impact minim asupra contribuabilului ieșean, conform proiectului de Hotarare de Consiliu Local lansat in dezabtere publica. Conform actualelor prevederi legale, toate autoritatile administratiei…

- Impozitele pe proprietate vor crește de anul viitor, in anumite cazuri de peste 2 - 3 ori. Adrian Vascu, senior partner Veridio și fost președinte ANEVAR a facut o analiza a noilor modificari pe partea de impozitare a claridilor din Ordonanța 16/2022.