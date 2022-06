Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile europene au atins joi cele mai reduse niveluri din mai mult de un an, din cauza ingrijorarilor provocate de incetinirea activitatilor de afaceri in zona euro.Totodata, actiunile germane au coborat cu 1,8%, dupa ce guvernul a declansat starea de alarma in cadrul planului de urgenta…

- Dupa ce și-a izolat țara și a adus economia rusa in pragul colapsului ca urmare a așa-zisei „operațiuni speciale” din Ucraina, președintele Vladimir Putina vrea sa controleze sistemul financiar global.Liderul de la Kremlin a spus ca in prezent se lucreaza pentru a crea o noua moneda mondiala,…

- Guvernul Germaniei nu va fi de acord cu planurile Uniunii Europene de a interzice efectiv vanzarea de masini noi cu motoare cu ardere interna din 2035, a declarat marti ministrul de Finante Christian Lindner, transmite Reuters.In incercarea sa de a reduce emisiile care contribuie la incalzirea…

- Cantitatea de titei din rezerva strategica a Statelor Unite a SUA a scazut cu 5 milioane de barili in saptamana incheiata pe 13 mai, arata datele Departamentului Energiei al SUA, transmite Reuters.Stocurile din rezerva strategica de petrol au scazut la 538 de milioane de barili, cel mai redus…

- Guvernul elvețian a anunțat ca se pregatește pentru o posibila penurie „severa" de electricitate si gaze naturale, motiv pentru care a decis inființarea unui grup de intervenție in caz de criza in sectorul gazelor și un sistem de monitorizare pentru detectarea timpurie a unei penurii iminente de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca compania americana NuScale Power si Societatea Nationala Nuclearelectrica din Romania au convenit sa colaboreze in vederea amplasarii unei centrale cu reactoare SMR. Astfel, spune ministrul, Romania va deveni o tara independenta energetic si prin amplasarea…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat joi, 21 aprilie, ca majorarea inflației la o valoare mai mare decat cea prognozata a fost cauzata de situația externa. Ministrul a precizat ca intreaga omenire trebuie sa se adapteze, solutia fiind cresterea productiei si reducerea dependentei de importuri.Cu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 16 aprilie, ca inainte de a avea discutii cu specialisti, inclusiv cu cei din domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si cu partenerii sociali nu va exprima un punct de vedere oficial cu privire la propunerea de modificare a programului…