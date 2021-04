Trenurile de metrou vor circula pe tot parcursul noptii de Inviere, potrivit Metrorex, care anunța programul de circulatie pentru perioada 30 aprilie – 3 mai. In zilele de 30 aprilie, 1, 2 si 3 mai 2021, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, pe toate magistralele. In […] The post Cum vor circula trenurile de metrou in noaptea de Inviere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .