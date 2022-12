Cum vor circula metroul, tramvaiele și autobuzele pe 31 decembrie 2022, 1 și 2 ianuarie 2023 Astfel, metroul va putea fi folosit de calatori la fel ca in timpul zilelor de weekend și a sarbatorilor legale.Asta inseamna ca, pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie 2023, circulația trenurilor se va desfașura in intervalul orar 5:00 – 23:30.De asemenea, angajații Metrorex atrag atenția ca timpul de așteptare se va incadra intre 10 – 20 de minute.„Metrorex asigura transportul calatorilor cu metroul in perioada sarbatorilor de iarna si prezinta programul de circulatie a trenurilor. In perioada 24 – 26 decembrie a.c. si 31 decembrie a.c. – 2 ianuarie 2023, trenurile de metrou vor circula conform graficelor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

