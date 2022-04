Cum vor circula in noaptea de Invierea autobuzele si tramvaiele in municipiul Iasi Programul de circulație a mijloacelor de transport va fi prelungit in noaptea de Inviere, pe unele trasee, ultimele plecari de la capetele de linie fiind la ora 2.00. Astfel, pe traseele deservite de tramvaie vor circula: – 2 unitati pe traseul 6: Dacia – Gara – Str. Bacinschi – Centru – Targu Cucu; – 2 unitati pe traseul 7: Canta – Gara – Centru – Targu Cucu – T. Vladimirescu – Baza 3; – 2 unitati pe traseul 9: Copou – Centru – Targu Cucu – Podu Ros – Tehnopolis. Pe traseele deservite de autobuze, vor circula: – 2 unitati pe traseul 3: Gara – Centru – Targu Cucu – Tatarasi Sud – Dancu; – 2 unitati… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

