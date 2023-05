Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Transport Public (CTP) Iasi a anuntat ca va efectua o serie de modificari in programul curselor de pe traseul expres 50 catre Aeroportului International Iasi. Mai jos redam integral anuntul companiei locale de transport. "Traseul expres 50 va fi modificat in perioada desfasurarii unor lucrari…

- Fara programele de creditare publica a intreprinderilor, in Ungaria ar fi recesiune, Cardul Szechenyi si Programul de Credite pentru Reindustrializare "Baross Gabor" contribuie anul acesta cu 1,0-1,2 % la cresterea PIB-ului – a declarat joi ministrul dezvoltarii economice, Marton Nagy, in cadrul unei…

- De Ziua Internaționala a Muncii, marcata pe 1 mai, troleibuzele și autobuzele vor circula conform orarelor zilei de duminica. Anunțul a fost facut de Regia Transport Electric Chișinau, transmite tv8.md. Bugetarii vor avea zile libere și pe 8 și 9 mai, de Ziua Europei și Ziua Comemorarii victimelor celui…

- CT BUS anunta publicul calator ca, in perioada 29.04. 01.05.2023, toate liniile vor circula conform programului de weekend 05:45 23:00 .Potrivit CT BUS, de asemenea, pentru a veni in sprijinul turistilor si constantenilor, pe perioada minivacantei de 1 Mai, este reintrodusa linia City TOUR. Autobuzele…

- In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele din Targu Mureș vor circula conform programului de weekend. In aceste zile transportul este gratuit! In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele din Targu Mureș vor circula conform programului de weekend at Sursa articolului: In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele…

- Au mai ramas foarte puține zile pana la Sarbatorile Pascale. Iar locuitorii Capitalei care vor merge la lucru, folosind mijloacele de transport in comun, dar și cei care au diverse drumuri de facut prin oraș, inclusiv pentru a face cumparaturi pentru masa de Paște afla dupa ce program vor circula vehiculele…

- Pr. Costinaș Sorin Calin, parohul Parohiei Ortodoxe din Lapusel, ii anunta pe enoriasi despre programul liturgic pentru Saptamana Patimilor. SPOVEDANIE: LUNI, MIERCURI și JOI de la ora 06:00, iar SAMBATA de la ora 07:00. LUNI ȘI MIERCURI de la ora 17:00 Liturghia Darurilor mai inainte Sfințite. JOI…

- Compania Trans Bus a publicat programul autobuzelor in perioada 07 -18 aprilie, cand elevii sunt in vacanța, la anumite ore din zi cursele fiind reduse. Programul de sarbatori poate fi consultat AICI .