Cum vor circula autobuzele și tramvaiele STB în zilele cu meciuri de la Campionatul European de Fotbal In zilele de 13, 17, 21 și 28 iunie, cand vor avea loc meciuri de fotbal de la Campionatul European, vor fi facute mai multe modificari in transportul public, in special pe liniile care asigura legatura intre aeroportul Otopeni, stadionul Arena Naționala și centru, anunța Societatea de Transport București. In iunie, Bucureștiul este unul dintre cele 12 orașe care va gazdui meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal. Astfel, patru meciuri, trei din grupe și unul din faza optimilor de finala, se vor disputa pe Arena Naționala din București in zilele de 13, 17, 21 și 28 iunie. Societatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 13, 17, 21 și 28 iunie, cand vor avea loc meciuri de fotbal de la Campionatul European, vor fi facute mai multe modificari in transportul public, in special pe liniile care asigura legatura intre aeroportul Otopeni, stadionul Arena Naționala și centru, anunța Societatea de Transport București.

- - Linia tramvaiului 40 va functiona pe traseul de baza intre „Complex Comercial Titan” si intersectia Bd. Basarabia/Bd. Chisinau, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Cal. Calarasi, Bd. Corneliu Coposu, terminal „Piata Sf. Vineri”.-…

- Traficul din Cluj-Napoca este infernal la final de saptamâna. Toate cartierele sunt paralizate, mașinile fiind bara la bara, atât în centrul orașului cât și la periferie, potrivit unei aplicații GPS, Waze. Polițiștii…

- Pana la 9.500 de spectatori vor putea asista pe 26 mai la finala Europa League de la Gdansk, dupa ce autoritatile poloneze si-au dat acordul pentru 25 la suta din public, a anuntat, luni, Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) odata cu deschiderea vanzarii biletelor, informeaza AFP. "Suporterii…

- Suporterii revin pe stadioane, in Romania: Meciurile de la Campionatul European de Fotbal se vor juca cu spectatori Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Metrorex pregatește prelungirea liniei de metrou din Drumul Taberei catre Piața Iancului, inlocuirea caii de rulare de pe magistrala Berceni-Pipera, construcția liniei catre Otopeni, achiziția de trenuri noi pentru magistrala 5, construcția liniei Lac Straulești-Gara Progresu precum și accesibilitatea…

- Municipiul Brașov se alatura, și in acest an, celor peste 7.000 de orașe din intreaga lume care vor participa la Earth Hour – cel mai mare eveniment internațional care atrage atenția asupra schimbarilor climatice, prin stingerea luminilor timp de o ora. Primarul Allen Coliban a luat decizia ca in acest…

- Gulyas Gergely, secretarul Cancelariei premierului Ungariei, a anunțat joi ca la meciurile de la campionatul european de fotbal jucate la Budapesta vor putea fi prezenți doar spectatori vaccinați, relateaza m.nemzetisport.hu. „La meciurile Campionatului European de fotbal amanate in aceasta vara la…