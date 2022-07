Cum vor avea acces on-line angajații la datele din registrul salariaților REVISAL Informațiile referitoare la vechimea in munca ar putea fi la un click distanța, conform unui proiect de Hotarare de Guvern ce prevede cum fiecare angajat ar putea sa-și acceseze dosarul, pe internet. Pentru asigurarea accesului online al salariatului (sau fostului salariat) la datele din registrul general de evidența a salariaților REVISAL, acesta se poate prezenta personal la sediul inspectoratului teritorial de munca sau prin imputernicit, pentru a obține numele de utilizator și parola, astfel: a) la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala angajatorul iși are sediul sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

