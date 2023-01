Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca il va convoca luni pe ambasadorul Iranului la Copenhaga pentru a-i transmite "indignarea" sa dupa executia a doi oameni in legatura cu manifestatiile declansate de decesul in detentie al Mahsei Amini, a anuntat duminica seful diplomatiei daneze, relateaza AFP, potriivt Agerpres. Fii…

- Lionel Messi, capitanul Argentinei, a devenit subiectul unor controverse pe rețelele de socializare dupa ce, la decernarea cupei, a fost imbracat cu o mantie neagra de catre Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Qatarului.

- Echipamente performante produse la Galați vor fi utilizate la construirea unui important proiect de infrastructura, cel mai lung tunel rutier și feroviar din lume, „Fehmarnbelt Tunnel”, care va conecta Germania și Danemarca pe sub Marea Baltica. Acest tunel este construit la rivalitate cu „Channel Tunnel”,…

- Cele mai scumpe orașe din lume sunt considerate, in acest an, New York și Singapore, care se afla la egalitate in fruntea clasamentului, potrivit sondajului anual Economist Intelligence Unit (EIU), citat de BBC . Este prima data cand metropola americana ajunge sa ocupe prima poziție in acest top, luand…

- Romanii au nevoie de progrese pentru cresterea bunastarii si a nivelului de trai, iar autoritațile trebuie sa foloseasca toate instrumentele disponibile pentru a realiza acest lucru, a spus președintele Klaus Iohannis in discursul de Ziua Naționala a Romaniei. El a adaugat ca Romania este un pilon de…

- Creșterea nivelului marilor o mare problema globala! Conform unor studii recente, se preconizeaza ca marile vor crește cu un metru pana in 2050. Fenomenul se va intampla, indiferent de cat de mult vor putea fi reduse emisiile globale de carbon. De ce se intampla acest lucru și ce putem face, este una…

- Aeroportul Iasi a inregistrat, in primele 10 luni ale anului, un trafic similar ca pe intregul an 2019. Potrivit oficialilor aerogarii iesene, 1,32 milioane de pasageri au tranzitat Aeroportul, la finalul acestui an urmand a fi inregistrat un nou record istoric. Cu acest trafic, Iasul isi consolideaza…

- In 2021, numarul deceselor cauzate de accidente rutiere se situeaza sub nivelurile anterioare pandemiei, dar imbunatațirea este inca prea lenta pentru a le reduce la jumatate pana in 2030. Se estimeaza ca 19.900 de persoane au fost ucise pe drumurile din UE anul trecut, conform cifrelor finale privind…