- Ordinul comun emis de Ministerul Culturii si Ministerul Sanatatii, pentru asigurarea desfașurarii activitaților in condiții de siguranța sanitara in domeniul culturii, prevede ca intre spectatori trebuie sa existe o distanța fizica de 2 metri, iar accesul la eveniment nu le va fi permis celor care tusesc…

- Apar iar contradictii in setul de masuri de relaxare anuntate din 1 iunie. Daca participam, de luni, la spectacole organizate in aer liber, trebuie sa purtam masca. Ordinul din 22 mai spune, insa, ca masca este obligatorie doar in spatiile publice inchise, anunța MEDIAFAX.Apar contradictii…

- Miercuri dupa-masa a avut loc o dezbatere publica ce a avut ca principal subiect de discutție cultura clujeana, fiind intitulata „Starea sectorului cultural dupa pandemie. Finanțarea proiectelor culturale”. Înca o sesiune de finanțari nerambursabile pentru cultura Anul…

- Ordinul comun al miniștrilor Sanatații și Afacerilor Interne care reglementeaza activitatea in lacașele de cult a fost publicat in Monitorul Oficial și prevede o relaxare și in acest domeniu.

- Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii au stabilit masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus la locul de munca, pe perioada starii de alerta, si Ghidul pentru revenirea la munca in conditii de siguranta pentru angajati si pentru angajatori. Documentul stabileste masurile pe care…

- Ziarul Unirea Cum se vor desfașura nunțile, botezurile și inmormantarile, dupa 15 mai: Cate persoane vor putea participa la evenimente Ministerul de Interne a propus spre dezbatere publica un set de reguli, dupa 15 mai, cand se va termina starea de urgența și va fi instaurata starea de alerta pentru…

- Cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA din Sibiu, pregateste evenimente culturale pentru publicul vizitator incepand cu luna iunie, a precizat luni, pentru Agerpres, directorul institutiei, Ciprian Stefan."Muzeele in aer liber se vor deschide…

