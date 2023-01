Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii s-au straduit sa tina pasul cu inflatia in 2022 si sa creasca salariile in plus fata de cat prevazusera la inceputul anului. Per total, salariul mediu net pe economie a ajuns la peste 4.000 de lei in octombrie 2022, ultima luna pentru care exista date la INS, scrie Ziarul Financiar.

- De astazi: Salariul minim net crește cu circa 370 de lei. Comisia Nationala de Prognoza susține ca va acoperi rata inflației Comisia Nationala de Prognoza (CNP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile susține ca incepand de la 1 ianuarie 2023,…

- Angajatorii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Anul 2023 este ultimul in care patronii iși mai pot plati angajații mai vechi de doi ani cu salariul minim, conform unei prevederi introduse in 2021 in codul Muncii. Aceasta prevedere a intrat in vigoare…

- Romania este in continuare campioana la numarul accidentelor rutiere grave, arata raportulpe siguranța rutiera pentru anul 2021. Anul acesta, numarul morților pe șosele a scazut cu cateva procente. Insa noul cod rutier care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023 nu pare sa ii motiveze pe romani sa…

- Prognoza: Salariul minim net creste cu circa 370 de lei in 2023 și va acoperi rata inflației Pentru anul 2023, Comisia Nationala de Prognoza (CNP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile anunța ca din 2023, cresterile salariale vor acoperi din…

- Valoarea punctului de amenda a fost stabilit inițial la 10% din salariul minim pe economie insa a fost stagnat la 145 de lei pentru ca salariul minim a tot crescut in țara noastra, astfel ca s-ar fi ajuns la niște amenzi foarte mari. Așadar, autoritațile au anunțat ce se intampla acum cu punctul de…