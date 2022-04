Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor’s si-a redus la jumatate prognoza de crestere pentru Romania in acest an, pana la 2,1%, cu 2,6 puncte procentuale sub ceea ce preconiza anterior, in conditiile in care estimeaza ca razboiul din Ucraina va avea un efect considerabil asupra economiei romanesti,…

- Germania va fi ”mai saraca” din cauza razboiului din Ucraina, dar este ”un pret destul de mic de platit, in comparatie cu suferintele pe care le indura ucrainenii”, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 902 civili au fost ucisi si 1.459 au fost raniti in Ucraina pana sambata, la miezul noptii, ora locala, a anuntat duminica Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”Dupa cum mi s-a spus, pozitiile din negocieri suna acum mai realist. Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru ca deciziile sa fie in interesul Ucrainei”, a afirmat, in noaptea de marti spre miercuri, Zelenski, intr-un nou mesaj video postat pe Facebook, citat de Euromaidan Press. Presedintele ucrainean…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a transmis luni, 7 martie, ca, daca Romania nu va lua masurile optime din punct de vedere economic, in contextul razboiului din Ucraina, atunci riscul apariției unei recesiuni „este foarte mare”. Totodata, Cițu s-a declarat nemulțumit de cum a gestionat…

- Dupa primele zece zile are razboiului din Ucraina, inflația la nivel mondial a crescut cu trei procente. Analiștii economici internaționali au calculat pierderi de 1 trililion de dolari in urma conflictului militar declanșat de Rusia.

- Inedit, intr-o formula grafica sugestiva, cei de pe canalul Telegram Ukraine War Report propun un istoric al invaziei rusești in The post UKRAINE WAR REPORT: Evoluția razboiului din Ucraina (grafic) appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca guvernul este aproape de finalizarea masurilor de protectie a populatiei si a economiei fata de evolutia preturilor la energie si gaze. „Suntem aproape de finalizarea pachetului de masuri la nivelul Guvernului, pentru a continua masurile de protecție a populației…