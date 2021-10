O parte dintre șoferi se vor simți privilegiați caci vor avea numere inmatriculare deosebite. Cum vor arata noile numere de inmatriculare in Romania? Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca mașinile electrice vor avea numere de inmatriculare verzi, iar acestea vor funcționa ca un „pașaport verde”. Mai exact, ele vor aduce o serie de beneficii șoferilor care le dețin. Vor avea voie in anumite locuri sa parcheze, vor avea acces in anumite zone și le va fi de folos chiar și in Europa. Cum vor arata noile numere de inmatriculare in Romania. S-a dat deja legea! „Am facut aceasta propunere,…