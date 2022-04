Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Viziru, in varsta de 41 de ani și fratele lui, Lucian, au facut parte in urma cu mulți ani, din același proiect, insa dupa asta, drumurile lor s-au separat, iar relația s-a stricat. In timp ce Lucian s-a mutat cu familia in Germania, Augustin a preferat sa ramana in Romania, unde s-a implicat…

- Grupul suedez Medicover, prezent pe piata roma­neas­ca de peste 25 de ani, a incheiat 2021 cu venituri cumulate de 171,6 mil. euro, echivalentul unei cresteri de 34% fata de anul precedent, Romania fiind a treia piata ca pondere a veniturilor la nivel global, dupa Germania si Polonia. „In ultimii…

- Compania romaneasca de tehnologie 2Performant a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri de aproape 26 de milioane de lei, in crestere cu 27% fata de 2020, si a generat peste 1% din piata de e-commerce din Romania, reiese din rezultatele financiare publicate luni, conform Agerpres. Anul trecut, prin…

- Pandemia a adus o schimbare radicala in ceea ce privește tendințele de cumparare. Tot mai multe persoane iși fac cumparaturile din mediul online.Daca in 2019, inainte de pandemie, piața comerțului online inregistra 11,85 de miliarde de lei, aceasta a inceput sa creasca masiv odata cu pandemia.…

- “Am investit peste 4 milioane de euro in magazine, extinderea depozitelor si extinderea companiei pe 4 noi piete. Anul trecut, Bonami a primit peste 2,7 milioane de produse in depozitele sale si si-a extins suprafata depozitului cu 10.000 m2, pana la cei 55.000 m2 actuali. Bonami continua sa fie o companie…

- Anul 2022 va fi unul marcat in continuare, ca si precedentii, de efectele pandemiei. Acest lucru inseamna ca in unele domenii revenirea dupa criza COVID-19 va fi amanata. In ceea ce priveste piata asigurarilor, se preconizeaza ca vor fi schimbari importante in acest an, noteaza specialistii de la Romasig…

- Toate centrele de transfuzii sanguine din municipiile reședința de județ vor fi deschise sambata, 29 ianuarie, cand se va derula o ampla campanie naționala de donare de sange. Ideea aparține organizațiilor de tineret liberale din intreaga țara, care, analizand statisticile ce arata o scadere masiva…

- “Piata imobiliara din Romania are suficiente resurse pentru o crestere puternica a activitatii in 2022, in functie de evolutia pandemiei, dar si a altor teme noi”, previzioneaza consultantii Colliers. Reevaluarea riscului si alte evolutii post-pandemice vor influenta in mare masura apetitul si valoarea…