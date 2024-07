Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cunoscutul Targ de Fete de pe Muntele Gaina, desfașurat in anul bicentenarului nașterii lui Avram Iancu, a fost marcat de tensiuni și conflicte intre gruparile politice AUR și SOS. Evenimentul a atras numeroși participanți, printre care și liderii naționaliști George Simion și Diana Șoșoaca,…

- Partidul AUR s-a alaturat grupului ECR (Conservatorii și Reformiștii Europeni) din Parlamentul European și a subliniat poziția sa ferma in legatura cu conflictul militar dintre Ucraina și Rusia. Prin semnarea documentului președintelui George Simion, AUR a condamnat agresiunea orchestrata de Vladimir…

- Daca ar fi sa cautam un exemplu perfect de cum sa te prefaci ca faci politica, AUR și George Simion ar fi pe locul intai. Prin aderarea la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), acești autoproclamați aparatori ai patriei nu fac altceva decat sa-și continue tiradele populiste, acum la…

- George Simion, presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a fost desemnat sambata de catre Consiliul National de Conducere al partidului, cu unanimitate de voturi, drept candidatul AUR pentru functia de presedinte al Romaniei. ”Sambata, 15 iunie, s-a intrunit Consiliul National de Conducere al Aliantei…

- Ziua si ancheta in cazul liderului AUR! Dupa dosarul legat de semnaturile false pentru candidatura lui Silvestru Sosoaca, George Simion este vizat de o noua investigație. Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal pentru amenintare și constituirea unui grup infractional organizat, in urma…

- Sediul Parchetului General s-a transformat in scena de protest pentru mai mulți membri și susținatori ai AUR, care reclama un „abuz” al justitiei. Aceștia s-au inarmat cu pancarde pe care scrie „Si eu sunt George Simion”. Protestul are loc in contextul in care George Simion este anchetat de Parchetul…

- Intr-o saptamana marcata de efervescența electorala, Romania se pregatește pentru alegerile locale și europarlamentare care vor avea loc la finalul acestei saptamani. Una dintre intrebarile care plutesc in aer este legata de AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor) și potențialul sau impact asupra scenei…

- In lumea politica, succesul este adesea prezentat sub lumina reflectoarelor ca o poveste de inspirație și determinare. Dar ce se intampla cand succesul este umbrit de intunericul manipularii și tradarii? Așa sta treaba in spatele „succesului” partidului AUR și a liderilor sai, George Simion și Marius…