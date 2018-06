Cum vor afecta tarifele SUA diferite părţi ale UE Recenta introducere de tarife de catre administratia americana la produsele din otel si aluminiu a readus in atentie o dezbatere aprinsa despre protectionism si viitorul globalizarii. Mai intai indreptate in principal catre China, scutirile tarifare destinate aliatilor - UE, Mexic si Canada - au fost ridicate acum. Aceasta inseamna ca va exista o taxa vamala de 25% pentru otelul european si o taxa de 10% pentru aluminiul european, care sunt exportate in SUA, potrivit Rador, care citeaza The Conversation. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

