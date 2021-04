Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat ca procesul educațional se va desfașura la distanța in localitațile care se vor afla sub Cod Roșu, cu excepția gradinițelor. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaAureliu Ciocoi anunța ce restricții vor impuse in urmatoarele…

- Aureliu Ciocoi, a venit astazi, 31 martie, în plenul Parlamentului pentru a cere stare de urgența pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit oficialului, alta soluție la moment nu exista, în contextul în care zilnic înregistram un numar mare de…

- © Sputnik / OsmatescoIgor Dodon spune daca Parlamentul va institui astazi lockdown in MoldovaCHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Proiectul de hotarare privind instituirea starii de urgența urmeaza sa fie examinat in ședința de astazi a Parlamentului. Deputații s-au intrunit in sala Plenului dupa ce ieri,…

- Guvernul interimar al Republicii Moldova propune Parlamentului sa declare stare de urgenta pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prim-ministrului interimar, Aureliu Ciocoi, instituirea starii de urgența nu inseamna inchiderea țarii și nici oprirea economiei. Necesitatea instituirii starii…

- CHIȘINAU, 20 mart – Sputnik. Primarul Chișinaului, Ion Ceban, a declarat sambata, 20 martie, ca toate piețele, centrele comerciale, magazinele și unitațile HoReCa (hotele, restaurante, baruri) din capitala vor funcționa in conformitate cu hotararea nr. 51 din 19 martie 2021 a Comisiei naționale…

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a anunțat ca situația pandemica devine din ce in ce mai greu de gestionat, din acest motiv, Comisia Naționala Extraordinara in Sanatate Publica a luat masuri inclusiv care vizeaza instituțiile de invațamant. © Photo : Guvernul…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, spune ca, in conditiile unui Guvern interimar, sanctionarea nerespectarii restrictiilor sanitare devine mai anevoioasa. Potrivit sefului interimar al Executivului pentru instituirea unor masuri restrictive mai dure este necesara instituirea starii de urgenta, noteaza…