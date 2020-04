Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air implementeaza noi protocoale – în conformitate cu reglementarile oficiale – pentru a asigura sanatatea pasagerilor și a echipajului și pentru a sprijini distanțarea fizica în timpul îmbarcarii și curațenia sporita la bord. Ca parte a masurilor de protecție a…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca purtarea mastilor in spatiile publice inchise va fi obligatorie atat timp cat va fi necesar, in functie de evolutia raspandirii noului coronavirus in Romania. “Obligatia de a purta masca va fi doar pentru spatiile inchise: daca intram la magazin, daca…

- Din 15 mai maștile de protecție vor deveni obligatorii. Sau cel puțin asta ne-au transmis autoritațile pana acum. Inca nu știm daca instituțiile de invațamant se vor redeschide pana la finalul anului școlar.

- Distantarea sociala si separarea fluxurilor de pasageri a celor care vin si a celor care pleaca in perspectiva reluarii calatoriilor cu avionul vor fi stabilite prin protocoale foarte clare, a declarat comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean.

- Obligativitatea purtarii maștilor in spațiile publice inchise Vizete pentru jandarmi, fabricate la imprimanta 3D a Universitații Dunarea de Jos din Galați. Arhiva Foto: Jandarmeria Galați Premierul Ludovic Orban declara ca alegerile locale pot fi organizate în luna septembrie, daca primul val…

- CORONAVIRUS. E regula! Locuitorii municipiului Alexandria vor fi obligați, incepand de duminica, 12 aprilie, sa poarte masca atunci cand se afla pe domeniul public. Masura se va aplica cel puțin pana pe 30 aprilie. Atat maștile, cat și eșarfele sau orice alte dispozitive confecționate din diverse materiale…

- Guvernul israelian a emis marti un ordin privind obligativitatea portului mastilor de protectie in public pentru a limita raspandirea COVID-19, informeaza Reuters. De asemenea a fost aprobat un calendar pentru restrictii mai aspre de calatorie pentru sarbatoarea Pastelui evreiesc sau Pesah, care incepe…

- Wizz Air suspenda zborurile dintre Emiratele Arabe Unite si Romania, pe rutele Bucuresti - Dubai si Cluj-Napoca - Dubai, in perioada 21 martie - 3 aprilie inclusiv, se arata intr-un comunicat transmis ziarului Libertatea de catre operatorul de transport aerian.Decizia de suspendare a zborurilor pe rutele…