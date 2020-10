Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare S&P Global Ratings a avertizat Romania ca decizia Parlamentului de a reintroduce o majorare a pensiilor cu 40% ar declansa o corectie fiscala dezordonata, tocmai intr-un moment in care economia se confrunta cu impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sugerat ca nu va semna legea care prevede majorarea salariilor profesorilor cu 25 % și a pensiilor cu 40%. Citește și: Notarii pierd teren in fața avocaților cu girul lui Klaus Iohannis: unele documente pot fi certificate acum și de avocați „Este…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca daca majorarea pensiilor cu 40% va intra in vigoare, acest lucru va insemna "falimente pe banda rulanta" și "romani care-și vor pierde casele luate pe credit", a informat economica.net."Daca legea criminala votata de PSD intra macar o secunda in vigoare,…

- Florin Cîțu se întreaba în contextul eventualei majorari a pensiilor cu 40% dorite de PSD, într-o discuție la rfi.ro ”de unde atâta tupeu și atâta cinism? Au încercat sa arunce România în aer ani de zile, i-am oprit și vad ca tot nu se potolesc…

- Majorarea pensiilor cu 40%, dublarea alocatiilor, primele pentru medici, majorarea salariilor profesorilor, toate acestea vor face imposibila finantarea „traditionala” a deficitului, iar singura cale de iesire ramane un nou imprumut de la FMI, crede fostul președinte al Consiliului Fiscal, Ionut…

- ”Nu ar fi existat se pare bani nici in conditiile in care nu am fi avut aceasta epidemie si criza economica. Acum s-a restrans bugetul considerabil. Totusi, si eu, si premierul si ceilalti membri din Guvern si-au dorit o crestere si s-a realizat. Atata s-a putut, atata s-a realizat. Noi ne dorim aceste…

- Cristina Elena Dinu, deputat PSD de Giurgiu, susține ca Partidul Social Democrat nu va lasa Guvernul condus de Ludovic Orban sa voteze articolul care prevede majorarea pensiilor cu doar 14%, ci vor opta pentru majorarea pensiilor cu 40%. „Este inacceptabil cum guvernul Iohannis – Orban are bani pentru…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit din nou despre creșterea pensiilor in septembrie și a explicat de ce nu respectat legea privind majorarea pensiilor cu 40%. "Dupa cum bine stiti, orice lege poate fi...