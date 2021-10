Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) vrea sa inaspreasca condițiile de creditare, urmand sa creasca avansul pentru o serie de credite imobiliare, potrivit unui proiect de regulament publicat miercuri, transmite economedia.ro. BNR a publicat un proiect de regulament pentru schimbarea conditiilor de creditare…

- “Cresterea semnificativa a preturilor pune presiune tot mai mare pe banii romanilor. Printre cei mai afectati de efectele inflatiei se afla mare parte din cei 1,43 milioane de romani care au credite la banca. Pentru ei urmeaza o adevarata curba de sacrificiu. Vor trebui sa aleaga ce platesc mai intai…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri, 6 octombrie, la 2,07% pe an, de la 1,81% pe an cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La debutul anului 2019,…